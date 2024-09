Harris gab im August mit fast dreimal so viel aus wie Trump

174 Millionen Dollar vs. 61 Millionen

Die Wahlkampagne von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris in den USA ist im August auf fast dreimal so hohe Ausgaben gekommen wie die ihres Gegners Donald Trump.

174 Millionen Dollar

Das zeigen am Freitag veröffentlichte Unterlagen. So gab die jetzige US-Vizepräsidentin 174 Millionen Dollar (155,8 Mio. Euro) für den Wahlkampf aus. Der Ex-Präsident ließ sich die Kampagne 61 Millionen Dollar kosten. Das meiste Geld gaben sowohl die Demokratin als auch der Republikaner für Werbung aus.

Wahl am 5. November

Kleinere Summen wurden für Kundgebungen, Reisen und die Gehälter der Wahlkampfmitarbeiter verwendet. Der Wahlkampf in den USA geht nun in die heiße Phase, am 5. November wird gewählt. Beide Kandidaten liegen in den Umfragen Kopf an Kopf.