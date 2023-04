Herzinfarkt? Sorge um Türkei-Präsident Erdogan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan steckt mitten im Wahlkampf. Der denkbar schlechteste Zeitpunkt für gesundheitliche Probleme. Er soll sogar einen Herzinfarkt erlitten haben.

In der Türkei werden am 14. Mai Parlaments- und Präsidentenwahlen abgehalten. Wenige Wochen vor der Abstimmung gibt es Aufregung um den amtierenden Präsidenten Erdogan: Am Dienstagabend musste Erdogan (69) ein Fernsehinterview wegen Magenprobleme unterbrechen. Anschließend legte er eine Wahlkampfpause ein und sagte alle Auftritte für Mittwoch ab. Auf Twitter teilte er mit, es habe sich nur um geringfügige Beschwerden gehandelt. Er ruhe sich auf den Rat seiner Ärzte hin aber aus.

Doch noch am selben Abend sorgte ein US-Ableger des chinesischen Staatsfernsehens, CGTN America, für großen Wirbel auf Twitter. "Der türkische Präsident Erdogan hat heute einen Herzinfarkt erlitten und befindet sich derzeit in einem kritischen Zustand im Krankenhaus. Seine Frau und seine Familienangehörigen wurden gebeten, ins Krankenhaus zu kommen", hieß es. Woher der Sender seine Infos hatte, ist unklar.

Sprecher dementiert Gerüchte

Denn Ein Sprecher des türkischen Präsidenten wies Spekulationen über dessen Gesundheitszustand zurück. Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun teilte am Mittwoch Bilder von Tweets, die behaupteten, Erdogan habe einen Herzinfarkt erlitten und schrieb: "Wir weisen solche unbegründeten Behauptungen bezüglich der Gesundheit des Präsidenten kategorisch zurück." Erdogan werde am Donnerstag per Videokonferenz an einer Kernkraftwerkeröffnung teilnehmen.

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.



The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.



No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023

Der Vizepräsident Fuat Oktay sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, Erdogan gehe es gut. "Wir stehen ständig in Kontakt. Er hat sich etwas erkältet."

Inzwischen hat auch CGTN America seinen Tweet gelöscht.