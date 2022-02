Hier versteckt sich Putin

Während sich der ukrainische Präsident Selenskyj immer wieder per Videobotschaft direkt von den Kriegschauplätzen aus meldet, fehlt von Putin selbst jede Spur. Riho Terras (54) ist ein ehemaliger General und Oberbefehlshaber der Armee der ehemaligen Sowjetrepublik Estland, vermutet Putin in seinem Versteck im Uralgebirge. Dort soll er angeblich "vor Wut toben". Auch Oligarchen hätten sich dort versammelt – "damit niemand flieht". Den ukrainischen Widerstand gegen die Invasion hätten Putin und sein innerer Machtzirkel so offenbar nicht erwartet, erklärt der Ex-General auf Twitter.

THREAD 1/7 Intel from a Ukrainian officer about a meeting in Putin’s lair in Urals. Oligarchs convened there so no one would flee. Putin is furious, he thought that the whole war would be easy and everything would be done in 1-4 days. @EPPGroup @general_ben @edwardlucas @politico pic.twitter.com/8AoelUDWM9