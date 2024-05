Internationale Politiker verurteilen Fico-Attentat

Die Welt ist entsetzt über das Attentat auf Robert Fico, dem slowakischen Premierminister. Am Mittwoch ist er nach einer Regierungssitzung angeschossen worden.

Nach bekanntwerden der Schüsse auf den slowakischen Premierminister Robert Fico reagiert die Welt. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der mit Fico eng verbündeter ungarische Ministerpräsident Victor Orbán reagierten unmittelbar auf X.

Nun haben sich auch österreichische Politiker dazu geäußert.

Nehammer hat mit Fico erst noch telefoniert

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist schockiert von dem Anschlag. Er habe erst vor wenigen Tagen mit Fico telefoniert. Sie hätten sich intensiv über Sicherheitsthemen ausgetauscht. Er wünscht ihm eine rasche Genesung.

Der Anschlag auf das Leben meines slowakischen Kollegen Robert Fico schockiert mich zutiefst. Erst vor wenigen Tagen haben wir telefoniert und intensiv über Sicherheitsthemen gesprochen. Ich wünsche ihm rasche und vollständige Genesung! Hass und Gewalt dürfen in unseren… — Karl Nehammer (@karlnehammer) May 15, 2024

Van der Bellen: "Mit den Gedanken bei Robert Fico"

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußert seine Bestürzung auf Slowakisch: "Ich bin schockiert über das Attentat auf Premier Fico in der Slowakei. Angriffe gegen Poliitker:innen sind Angriffe auf unsere Demokratie. In meinen Gedanken bin ich bei Robert Fico, seiner Familie und unseren Nachbarn in der Slowakei", schreibt er auf X.

Som šokovaný atentátom na premiéra Fica na Slovensku. Útoky na politikov sú útokmi na našu demokraciu.⁰V myšlienkach som s Robertom Ficom, jeho rodinou a našimi susedmi na Slovensku. (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 15, 2024

Vizekanzler Kogler wünscht Genesung

Der österreichische Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verurteilt das Attentat auf X:

Ich verurteile das Attentat auf den slowakischen Premierminister Robert Fico aufs Schärfste und wünsche ihm eine hoffentlich baldige Genesung. (BM) — Werner Kogler (@WKogler) May 15, 2024

Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer und die außenpolitische Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic verurteilen gemeinsam den Anschlag in einer Aussendung: "Mann muss nicht einer Meinung mit Fico sein, um zu erkennen, dass hier eine rote Linie überschritten wurde."

Andi Babler: "Alarmsignal"

"Ein Alarmsignal für unser demokratisches Zusammenleben" schreibt Andi Babler von der SPÖ als Reaktion auf das Attentat auf seinem X-Account:

Die Nachricht vom Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico erschüttert mich sehr. Ein Alarmsignal für unser demokratisches Zusammenleben in Europa. Politik darf niemals zu Gewalt führen. Meine Gedanken sind bei Fico, seiner Familie und den Slowak:innen. — Andi Babler (@AndiBabler) May 15, 2024

Von der Leyen nimmt Anteil auf slowakisch

"Ich verurteile den abscheulichen Angriff auf Premierminister Robert Fico aufs Schärfst", schreibt Ursula von der Leyen nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Slowakisch. "Solche Gewalttaten haben in unserer Gesellschaft keinen Platz und untergraben die Demokratie als unseren wichtigsten gemeinsamen Wert. Meine Gedanken sind bei Premierminister Fico und seiner Familie."

Dôrazne odsudzujem zákerný útok na premiéra Roberta Fica.



Takéto násilné skutky nemajú v našej spoločnosti miesto a podkopávajú demokraciu ako našu spoločnú najcennejšiu hodnotu.



V mysli som pri premiérovi Ficovi a jeho rodine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Annalana Baerbock (Grüne), deutsche Außenministerin, ist entsetzt über das Attentat:

Ich bin entsetzt von dem Attentat auf Ministerpräsident #Fico in der Slowakei. Gewalt ist ein Angriff auf unsere Demokratie - egal woher sie kommt, welcher Partei man angehört, ganz egal wo. Robert Fico, seiner Familie und allen Slowak*innen gilt mein tiefes Mitgefühl. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) May 15, 2024

Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schreibt auf X:

Shocked and appalled by the shooting of Prime Minister Robert Fico. I wish him strength for a speedy recovery. My thoughts are with Robert Fico, his loved ones, and the people of Slovakia. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 15, 2024

Rishi Sunak ist "schockiert"

"Wir sind schockiert über diese schreckliche Nachricht. All unsere Gedanken sind bei Premierminister Fico und seiner Familie", schreibt Rishi Sunak auf X.

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

Tusk, Kallas und Meloni erschüttert über Nachricht

Auch andere Staatsoberhäupter äußern sich entsetzt über das Attentat. Donald Tusk, polnischer Premierminister, ist geschockt über die Nachricht und schreibt auf X: "Robert, meine Gedanken sind in diesem sehr schwierigen Moment bei dir."

Shocking news from Slovakia. Robert, my thoughts are with you in this very difficult moment. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 15, 2024

Die estländische Regierungspräsidentin Kaja Kallas ist tief erschüttert, teilt sie auf X mit: "Ein Anschlag auf einen gewählten Regierungschef ist auch ein Anschlag auf die Idee der Demokratie selbst."

Deeply shocked by the assasination attempt of Slovakia's Prime Minister Robert Fico.



An attack against an elected leader is also an attack against the very idea of democracy.



I wish him a full and speedy recovery. My thoughts are with his family and loved ones. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 15, 2024

Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin von Italien habe die Nachricht mit großer Bestürzung vernommen. "Alle meine Gedanken sind bei ihm, seiner Familie und meinem Freund, dem slowakischen Volk", schreibt sie auf X.

Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico.

Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco.

Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 15, 2024

Pedro Sánchez: "Gewalt kann nicht gerechtfertigt werden"

"Nichts kann jeweils Gewalt rechtfertigen", schreibt der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf X. "Spanien steht in dieser äußerst schwierigen Zeit an der Seite von Robert Fico, seiner Familie und dem slowakischen Volk."

Horrified and outraged at the attack on the Slovak Prime Minister.



Spain stands with Robert Fico, his family and the Slovak people at this extremely difficult time.



Nothing can ever justify violence. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2024

