Iran: Mullahs schießen in Menge der Demonstranten

Das Mullah-Regime schlachtet eigenes Volk ab.

Man hört Schüsse. Viele Schüsse. Man sieht wie Menschen, immer mehr Menschen am Boden liegen. Via französische und US-Medien – via Satelliten – schaffen es Oppositionelle, Filmdokumente vom Blutbad, das das Mullah-Regime im Iran gegen die eigene Bevölkerung begeht, an die Öffentlichkeit zu schleusen.

Die Videos zeigen eindeutig, dass das Regime in die Menge schießen lässt – in Teheran und anderen Städten, in denen die Proteste stattfinden. Das radikal-islamistisch-schiitische Regime kämpft ums Überleben und geht immer unerbittlicher vor. Laut Augenzeugen lassen sie nicht „nur“ via Snipern auf Demonstranten schießen, sondern auch via Panzern. 2.000 Tote gibt das Regime selbst zu. „Das heißt, es könnten längst 20.000 sein“, fürchten Exil-Iraner.

Mullahs starten öffentliches Aufhängen

Despot Ayatollah Khamenei nennt die Demonstranten „Terroristen“. Und will erste Festgenommene – es sollen weit über 10.000 sein – nun öffentlich hängen lassen. Und die Welt schaut zu.