Jetzt geht Putin auf Deutschland los

Die Veröffentlichung des Kreml geheimer Aufnahmen der deutschen Bundeswehr sorgt für Wirbel. Doch laut Medienberichten soll das erst der Anfang gewesen sein.

Am Freitag wurde bekannt, dass Russland vertrauliche Gespräche der deutschen Bundeswehr abgehört haben soll. Dabei ging es laut Berichten um eine Taurus-Lieferung an die Ukraine. Wenige Tage zuvor geriet Deutschlands Kanzler, Olaf Scholz (SPD), mit brisanten Aussagen in internationale Kritik. Er wurde von Großbritannien des Geheimnisverrats bezichtigt, weil Scholz behauptet hatte, dass britische Soldaten der Ukraine beim Umgang mit den "Storm Shadow"-Flugkörpern helfen sollen.

Kurz darauf ließ Russen-Machthaber Wladimir Putin die brisante Aufnahme veröffentlichen, in der deutsche Offiziere die Aussagen von Scholz bekräftigen. Insider meinen , dass es sich dabei keineswegs um einen Zufall handeln kann. In der "Bild" erklärt Militär-Experte Carlo Masala, dass derzeit eine "massive Desinformations- und Destabilisierungskampagne" der Russen gegen Deutschland läuft, wobei die Leaks nur der Höhepunkt sein sollen.

Masala sieht zwei Mögliche Ziele hinter Veröffentlichungen:

Scholz soll "innerhalb der NATO-Allianz desavouieren" und zugleich wird sichergestellt, dass die Taurus-Lieferung Deutschlands nicht stattfinden kann, weil die deutsche Regierung eine „Hysterie über eine deutsche Beteiligung an diesem Krieg“ verhindern muss.

Oder es handelt sich um eine Konsequenz, damit die deutsche Luftwaffen-Führung entlassen wird. Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, ist nämlich auch vorgesehen Chef des NATO-Kommandos in Brunssum (NED) zu werden. „Ihn aus dem Weg zu räumen, wäre ein durchschlagender Erfolg der russischen Spionage und Propaganda.“

Ein weiterer Experte, Ex-BND-Chef August Hanning, geht gegenüber "Bild" sogar noch weiter und teilt sein Misstrauen öffentlich mit: "Normalerweise werden erfolgreiche Abhöraktionen nicht öffentlich gemacht, um der Quelle nicht zu schaden.“ Der langjährige Geheimdienst-Mann vermutet, dass es dabei keineswegs darum ginge, Deutschland zu schaden. „Dieser Leak könnte nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein“, so Hanning.

Auch der britische Nachrichtendienst-Experte Neil Barnett kommt zu Wort. Er meint, das Ziel des Leaks sei die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen und die Aliierten im Westen gegeneinander aus zu spielen.

Medwedew: Deutschland bereitet sich auf Krieg mit Russland vor

Unterdessen hat der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew Deutschland vorgeworfen, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Versuche, das Gespräch der Militärs als bloßes Gedankenspiel über Raketen und Panzer darzustellen, seien "böswillige Lügen", so der Vize des russischen Sicherheitsrats. "Deutschland bereitet sich auf einen Krieg mit Russland vor."

Es sei zwar nicht klar, ob die "politische Führung" und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Gespräche der Offiziere informiert gewesen seien, schrieb Russlands Ex-Präsident weiters auf Telegram. Weiters schmähte er Scholz als "Leberwurstkanzler". Die Geschichte kenne jedoch viele Beispiele dafür, dass Militärs Kriege "anzetteln oder provozieren" könnten.

Medwedew war von 2008 bis 2012 russischer Präsident und danach bis 2020 Ministerpräsident unter Wladimir Putin. Medwedew gilt als einer der lautesten Unterstützer der Offensive in der Ukraine und kritisiert den Westen immer wieder in aufrührerischen Beiträgen in Onlinediensten. Der rund 38 Minuten lange Mitschnitt, in dem ein Gespräch zwischen vier deutschen Offizieren zu hören sein soll, wurde von der Chefredakteurin des früher als Russia Today bekannten russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, auf Telegram veröffentlicht. In dem Gespräch geht es um einen möglichen Einsatz von deutschen Taurus-Marschflugkörpern, die eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern haben, durch ukrainische Streitkräfte und deren mögliche Auswirkungen.