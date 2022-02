Kneissl: Russen-Skandal um Ex-Ministerin

Ex-Außenministerin Kneissl lässt sich von Russland bezahlen – und verteidigt Putin.

Wien. Karin Kneissl ist hörbar sauer: „Ich wünsche nicht mehr von Ihnen kontaktiert zu werden“, teilt sie ÖSTERREICH mit und legt auf. Kein Wunder, die Ex-Außenministerin auf einem FPÖ-Ticket ist nach der russischen Attacke auf die Ukraine wieder im Zentrum der Diskus­sionen – und die sind nicht schmeichelhaft.

Extreme Nähe zu Hochzeits­gast Putin. Zwar ist Kneissl neben zwei Ex-Kanzlern nur eines von meh­reren ehemaligen Regierungsmitgliedern, die im Sold russischer Unternehmen stehen. Sie hat aber zweifellos die größte Putin-Nähe. Stichwort: Hochzeitsbesuch Putins samt Knicks Kneissls vor dem Diktator. Sie hat zwei russische Engagements.

© APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL ×

Lob für Putin: »Geringste Form der Aggression«

Kneissl-Knicks zu Ehren des russischen Präsidenten.

Russia Today. Beim Putin-Sender Russia Today (RT) ist Kneissl Kolumnistin. Just am Tag der Attacke rückte die Ex-Ministerin aus, um Putin zu verteidigen: Putin habe ohnehin „die Minimalform an Eskalation“ gewählt, behaup­tete sie. Die Empörung hierzulande ist groß.

Rosneft-Gage von mehr als 100.000 Euro kolportiert

Rosneft. Doch Kneissl sitzt auch im Aufsichtsrat des Energieriesen Rosneft. Übrigens Seite an Seite mit dem deutschen Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Wie viel sie dort verdient? Sie selbst schweigt dazu. Doch werden von russischen Medien Gagen im Aufsichtsrat von bis zu 500.000 Euro im Jahr kolportiert, wie das ­russische Blatt Wedomosti laut Standard schreibt. Kneissl wird wohl doch darunter liegen.

Lukrativ sind Jobs im Energiebereich: Wolfgang Schüssel erhielt beim deutschen Energieriesen RWE 120.000 Euro …