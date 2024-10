Kroatien hält am Mittwoch Balkan-Gipfel mit Selenskyj ab

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nächste Woche auf einem von Kroatien ausgerichteten Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs der Balkanstaaten zusammentreffen.

Ziel des in Dubrovnik an der Adriaküste geplanten Treffens sei es, dass "die gesamte Region die Ukraine und das ukrainische Volk in ihrem Freiheitskampf unterstützt", sagte der kroatische Premier Andrej Plenkovic am Donnerstag. Einer Regierungserklärung zufolge findet der Gipfel am Mittwoch statt.

Es wird Selenskyjs zweite Reise auf den Balkan in diesem Jahr sein. Im Februar hatte er auf einem ähnlichen Gipfeltreffen in Albanien die Länder der Region bereits um Waffen und Munition für die Verteidigung der Ukraine gegen Russlands Angriffskrieg gebeten. Einige Balkanstaaten, insbesondere Serbien und Bosnien-Herzegowina, verfügen über erhebliche Kapazitäten zur Herstellung von Munition.

Seit Monaten in der Defensive

Die ukrainische Armee befindet sich aufgrund eines Mangels an Soldaten und Ausrüstung seit Monaten in der Defensive. Am Mittwoch teilte sie mit, dass sie sich angesichts intensiver russischer Angriffe aus der seit Kriegsbeginn umkämpften Stadt Wuhledar im Osten des Landes zurückgezogen habe.

Der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte bekräftigte am Donnerstag während eines Besuchs in Kiew, Priorität in seinem neuen Amt sei es sicherzustellen, dass "die Ukraine sich durchsetzt".