"Lächerlich, langweilig!" Außenministerin rechnet mit Trump ab

Die NEOS-Chefin äußert sich nach der Trump-Abrechnung kritisch gegenüber US-Präsident Donald Trump: "Es ist schade, dass es sehr viel Wahlkampf gemacht hat. Das ist schade."

"Ich fand es ein bisschen langweilig, wenn ich Wahlkampf hören will, gehe ich woanders hin", erklärt Meinl-Reisinger: "Europa eine Schwäche anzudichten, das ist lächerlich!"

"Frieden nicht so einfach!"

"Trump hat aber schon der UNO die Hand gereicht, er bemüht sich zumindest, dass etwas passiert. Aber, dass Frieden nicht so einfach ist, sieht auch jetzt er", meint die Außenministerin.

"Es geht darum, einen Weg zu finden, um aus diesem Kriegsschlamassel herauszukommen. Hier macht die UNO sehr viel wichtige Basisarbeit", lobt Meinl-Reisinger die Vereinten Nationen.

Illegale Migration stoppen

"Die UNO kann mit viel humanitärer Hilfe auch helfen, dass Migration nicht in diesem - auch illegalen - Maß stattfindet", so die NEOS-Chefin.

