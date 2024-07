Lobt "echten" Donald Trump: J. D. Vance feuert gegen "lügende Medien"

J.D. Vance kritisierte am Mittwoch die "unehrlichen" Medien scharf bei seiner ersten Spendenveranstaltung seit seinem Eintritt ins Trump-Team.

Vor etwa 200 Unterstützern am Lake Michigan zeigte der Vize-Kandidat von Trump die kämpferischen Qualitäten, die Donald Trump beeindruckten. Vance betonte, dass echte Führungspersönlichkeiten wie Trump auch unter Druck Ruhe bewahren und lobte Trumps Reaktion nach der Schussattacke auf ihn.

Am Mittwochabend hielt Vance seine Hauptrede auf der republikanischen Parteiversammlung, wo er sich einem breiteren Publikum vorstellte. Er sprach über seinen Militärdienst als Marine im Irak und seine Familie. Zuvor fand ein VIP-Event im Discovery World in Milwaukee statt, bei dem Gäste mit exklusiven Speisen wie Maine-Hummerbrötchen verwöhnt wurden. Vance erinnerte an seine bescheidene Herkunft und scherzte, dass er keine Details seiner großen Rede verraten dürfe, da er Trump versprochen habe, die Menge anzufeuern und die Wiederwahl von Trump zu unterstützen.

Schussattacke zeige echten Trump

Während seiner Rede griff Vance die Medien an und beschuldigte sie, Lügen über Trump zu verbreiten. Er warf den Medien vor, Trump unfair zu behandeln und ihn systematisch zu verleumden. Vance betonte, dass Trump trotz aller Angriffe der Medien immer wieder durchhalte und weiterkämpfe. „Die Medien haben aggressiver und verleumderischer über einen Mann gelogen, der trotz allem immer wieder aufsteht“, sagte Vance. „Er hält durch, er kämpft weiter. Präsident Trump hat alles ertragen, was sie ihm entgegengeworfen haben.“ Die Schussattacke am Samstag, so Vance, zeige deutlich den Unterschied zwischen dem medialen Zerrbild und der echten Persönlichkeit von Trump.