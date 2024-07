Secret Service fiel Trump-Attentäter 3 (!) Stunden vor den Schüssen auf

Der Geheimdienst entdeckte Thomas Crooks 3 (!) Stunden vor der Schießerei bei der Trump-Kundgebung.

Donald Trumps Attentäter Thomas Crook war drei Stunden vor der Schießerei auf der Kundgebung und erregte Verdacht.

Nahm sich frei

Weil Crooks einen Entfernungsmesser bei sich trug, mit dem Jäger auf große Entfernungen schießen, fiel er auf. Der 20-jährige Schütze teilte seinem Chef mit, dass er am Samstag einen arbeitsfreien Tag brauche, und überbrachte seinen Kollegen eine letzte Nachricht: Dass er am Sonntag zurück sein würde.

Entfernungsmesser

Am Samstag gegen 15 Uhr wurde Crooks im Sicherheitskontrollbereich gesichtet und versuchte, mit dem Entfernungsmesser, der von Schützen zur Entfernungsmessung verwendet wird, durch die Sicherheitskontrollen zu gelangen, berichtete CNN.

Radar der Strafverfolgungsbehörden

Das Gerät, das wie ein kleines Fernglas aussieht, hätte ihn zwar nicht daran gehindert, an der Kundgebung in Butler, Pennsylvania, teilzunehmen, aber es hat ihn auf das Radar der Strafverfolgungsbehörden gebracht. Danach verloren die Beamten vor Ort die Spur von Crooks, aber Berichten zufolge nutzte er die Zeit, um sein Gewehr aus seinem Auto zu holen, das eine kugelsichere Weste und zwei Sprengsätze enthielt. Gegen 18.11 Uhr eröffnete Crooks das Feuer und schoss auf Trump von einem Dach, das nur 120 Meter von dem Ort entfernt war, an dem er vor Tausenden von MAGA-Fans sprach.