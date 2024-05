"Manipulierter Prozess": Donald Trump tobt nach Urteil

Nachdem Ex-US-Präsident in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, machte er seinem Ärger Luft und holte zum Rundumschlag aus.

Im Schweigegeld-Prozess wurde Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten von dem Geschworenengericht in Manhattan schuldig gesprochen. Er ist somit nicht nur der erste US-Präsident der Geschichte, der wegen einer Straftat angeklagt wurde, sondern auch der erste, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde.

Trump beteuert weiter Unschuld

"Das war eine Schande", lautete Trumps erste Reaktion am Donnerstag, wie aus einem Bericht von ABC-News hervorgeht, und fügte hinzu: "Das war ein manipulierter Prozess durch einen Richter, der in einen Konflikt verwickelt und korrupt war. Es ist ein manipulierter Prozess, eine Schande." Trotz des Schuldspruches beteuert er indessen weiter seine Unschuld: "Wir haben nichts falsch gemacht. Ich bin ein sehr unschuldiger Mann - es ist OK ... Ich kämpfe für unser Land, ich kämpfe für unsere Verfassung. Unser ganzes Land wird im Moment manipuliert." Seine Erklärung vor dem Gerichtsgebäude schloss er mit den Worten: "Das ist noch lange nicht vorbei, vielen Dank."

Reaktion aus dem Weißen Haus

"Wir respektieren die Rechtsstaatlichkeit", ließ Ian Sams, ein Sprecher des White House Counsel's Office, mitteilen. "Und haben keinen weiteren Kommentar". In Bezug auf seine gescheiterte Petition, den Prozess aus Manhattan zu verlegen, hatte Trump zuvor noch behauptet: "Sie wollten uns keine Änderung des Verhandlungsortes zugestehen ... Wir lagen bei fünf oder sechs Prozent in diesem Bezirk, in diesem Gebiet.“ Und meinte in Richtung Biden: "Dies wurde von der Biden-Administration getan, um einen Gegner zu verletzen, einen politischen Gegner".