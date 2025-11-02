Misshandlungs-Video geleakt: Schwere Vorwürfe gegen Israel

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sieht in der Veröffentlichung eines Videos aus dem berüchtigten Gefängnis Sde Teiman den "möglicherweise schlimmsten Anschlag" auf Israels Image seit der Staatsgründung.

Das Video soll die Misshandlung eines palästinensischen Gefangenen zeigen. Israels oberste Militäranwältin Yifat Tomer-Jerushalmi hatte am Freitag vor dem Hintergrund der Affäre ihren Rücktritt eingereicht. Sie soll Verantwortung für das Weiterleiten übernommen haben.

Israelische Militäranwältin will "falscher Propaganda entgegentreten"

Demnach soll sie der Veröffentlichung des Clips zugestimmt haben, weil sie "der falschen Propaganda gegen die Militärjustizbehörde entgegentreten" wollte. Das Video soll die schwere Misshandlung eines Terroristen der islamistischen Hamas zeigen. Fünf Reservisten sind deshalb im Februar angeklagt worden.

Opfer krankenhausreif misshandelt

Nach Medienberichten wurde er so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Dies ist allerdings auf den Bildern von einer Überwachungskamera nicht eindeutig sichtbar, weil die Soldaten teilweise mit ihren Schutzschilden eine Art Mauer bilden. Vorwürfe, der Gefangene sei auch sexuell missbraucht worden, wurden von den Anwälten scharf zurückgewiesen.

Amnesty International macht Israel schwere Vorwürfe

In dem Gefangenenlager Sde Teiman wurden auch Kämpfer einer Hamas-Eliteeinheit festgehalten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte Israel vorgeworfen, palästinensische Gefangene aus dem Gazastreifen dort zu misshandeln und zu foltern.

Netanyahu will unabhängige Untersuchung

Die Polizei hatte Ermittlungen eingeleitet, um zu klären, ob Mitarbeiter der Militärstaatsanwaltschaft an der Veröffentlichung beteiligt waren. Netanyahu sagte, eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe sei notwendig.

Angeklagte Peiniger traten vor Presse

Mehrere der wegen Misshandlung des Palästinensers Angeklagten traten unterdessen in schwarzer Kleidung und vermummt vor Journalisten. Einer von ihnen beklagte, sie seien nach Veröffentlichung des Videos vor ein "Standgericht" gestellt und vorverurteilt worden. Einer der Anwälte bekräftigte die Forderung nach Aufhebung der Anklagen, weil der Prozess "verschmutzt" gewesen sei.

Druck auf Netanyahu

Ein Kommentator der linksliberalen Zeitung "Haaretz" schrieb, es sei davon auszugehen, dass Mitglieder des engsten Kreises um Netanyahu die Affäre für einen Angriff auf das ihnen unliebsame Justizsystem in Israel instrumentalisieren könnten. Damit könnten sie vor einer Parlamentswahl im kommenden Jahr die Wählerschaft hinter sich vereinen, Druck auf Richter und Staatsanwalt im Korruptionsprozess gegen Netanyahu ausüben und Versuche stärken, auch die ihnen lästige Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara loszuwerden, schrieb er.