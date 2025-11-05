Alles zu oe24VIP
Nach Trump-Ansage: Putin befiehlt Atomtests

05.11.25, 16:21
Nachdem US-Präsident Donald Trump Atomwaffentests angekündigt hatte, zieht nun Russland-Machthaber Wladimir Putin nach. Auch er hat Vorbereitungen für Atomtests angekündigt. 

Der russische Präsident Wladimir Putin hat als Reaktion auf eine entsprechende Ankündigung der USA die Vorbereitung möglicher Atomwaffentests angeordnet. Er wies seine Spitzenbeamten am Mittwoch an, Vorschläge für ein entsprechendes Vorgehen auszuarbeiten. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche erklärt, die USA würden solche Tests wieder aufnehmen. Er begründete dies damit, dass die USA nicht hinter Russland und China zurückfallen dürften.

Putin sagte, Russland habe sich stets strikt an seine Verpflichtungen aus dem Umfassenden Atomteststoppvertrag gehalten. Sollten die USA oder eine andere Atommacht jedoch eine solche Waffe testen, werde Russland dies ebenfalls tun. Er habe seine Ministerien und Geheimdienste angewiesen, Informationen zu sammeln und "abgestimmte Vorschläge für den möglichen Beginn der Arbeit an der Vorbereitung von Atomwaffentests" auszuarbeiten, sagte Putin.

Verteidigungsminister Andrej Beloussow sagte zu Putin, angesichts der jüngsten Äußerungen und Handlungen der USA sei es "ratsam, sich unverzüglich auf umfassende Atomtests vorzubereiten". Russlands arktisches Testgelände auf Nowaja Semlja könne solche Tests kurzfristig aufnehmen, fügte er hinzu. Die USA testeten zuletzt 1992, China und Frankreich 1996 und die Sowjetunion 1990. Das postsowjetische Russland, das das sowjetische Atomwaffenarsenal geerbt hat, hat noch nie einen Atomwaffentest vorgenommen.

