Nach Wirbel um Trumps Gesundheit: US-Präsident will heute erstmals "Ankündigung" machen

US-Präsident Donald Trump ist seit Tagen nicht mehr öffentlich aufgetreten. Zudem verdichteten sich zuletzt Spekulationen um seinen Gesundheitszustand, sogar Todes-Gerüchte machten die Runde. Was er heute zu sagen hat, ist noch völlig offen.

Das Weiße Haus hat für 20 Uhr "eine Ankündigung" im Oval Office angekündigt. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt seit Tagen, in denen medial wild um seinen Gesundheitszustand spekuliert wurde.

Ob Trump sich speziell dazu äußern will, ist noch offen. Wie man weiß, ist der US-Präsident für jede überraschende Verkündung zu haben.

In englischsprachigen Medien wird darüber spekuliert, dass Trump eine Neuerung in Bezug auf die US-Nationalgarde ankündigen könnte. Am 22. August sagte der Republikaner im Oval Office, dass er plane, die Truppen "als Nächstes" nach Chicago schicken zu wollen. Laut Berichten sei dies bereits für September vorgesehen. Der Sender CNBC zieht auch eine Erklärung zum Ukraine-Krieg in Betracht.