Neue Spekulationen um Trumps Gesundheit

Donald Trump (79) kämpft gegen Spekulationen um seinen Gesundheitszustand. Trotz seiner Beteuerung, sich "noch nie besser gefühlt" zu haben, zeigen neue Bilder den US-Präsidenten auffallend müde und abgekämpft.

Die Gerüchteküche brodelt seit Tagen: Ein dunkler Fleck auf Trumps Hand und sein leerer Terminkalender lösten Spekulationen aus, der 79-Jährige könnte schwer krank sein. Am Wochenende kursierten sogar Social-Media-Gerüchte über seinen angeblichen Tod. Trump reagierte knapp auf Truth Social: "NEVER FELT BETTER IN MY LIFE."

Neue Fotos befeuern Spekulationen

Doch neue Fotos vom Montag, die Trump auf dem Weg zum Golfplatz zeigen, sprechen eine andere Sprache. Der Republikaner wirkt abgekämpft und müde. Er winkte den Journalisten in seinem Wagen sitzend zu.

© APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD

Zusätzlich befeuerte Vizepräsident J. D. Vance (41) die Spekulationen, als er sich in einem "USA Today"-Interview für den Fall einer "schrecklichen Tragödie" als Präsidentschaftskandidat positionierte – obwohl er Trump gleichzeitig als "topfit" bezeichnete.