Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump
© APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD

Wirkt abgekämpft

Neue Spekulationen um Trumps Gesundheit

02.09.25, 08:42
Teilen

Donald Trump (79) kämpft gegen Spekulationen um seinen Gesundheitszustand. Trotz seiner Beteuerung, sich "noch nie besser gefühlt" zu haben, zeigen neue Bilder den US-Präsidenten auffallend müde und abgekämpft.

Die Gerüchteküche brodelt seit Tagen: Ein dunkler Fleck auf Trumps Hand und sein leerer Terminkalender lösten Spekulationen aus, der 79-Jährige könnte schwer krank sein. Am Wochenende kursierten sogar Social-Media-Gerüchte über seinen angeblichen Tod. Trump reagierte knapp auf Truth Social: "NEVER FELT BETTER IN MY LIFE."

Neue Fotos befeuern Spekulationen

Doch neue Fotos vom Montag, die Trump auf dem Weg zum Golfplatz zeigen, sprechen eine andere Sprache. Der Republikaner wirkt abgekämpft und müde. Er winkte den Journalisten in seinem Wagen sitzend zu.

Trump
© APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD

Zusätzlich befeuerte Vizepräsident J. D. Vance (41) die Spekulationen, als er sich in einem "USA Today"-Interview für den Fall einer "schrecklichen Tragödie" als Präsidentschaftskandidat positionierte – obwohl er Trump gleichzeitig als "topfit" bezeichnete.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden