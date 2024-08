Neuer EU-Kommissar? Italien will Europaminister Fitto im Amt sehen

Die italienische Regierung hat Europaminister Raffaele Fitto als ihren Wunschkandidaten für das Amt des EU-Kommissars benannt.

Dies gab Premierministerin Giorgia Meloni am Freitag während einer Ministerratssitzung bekannt, wie die Regierung mitteilte.

Meloni sagte, sie werde der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Fittos Namen als Kommissar mitteilen. Der 57-jährige Minister kommt wie Meloni aus den Reihen der rechten Regierungspartei Fratelli d'Italia (FdI - Brüder Italiens) und befasst sich mit der Umsetzung des von der EU finanzierten Konjunkturplans (PNRR) für die Zeit nach der Corona-Pandemie.

"Unsere Wahl fällt auf eine Person, die über große Erfahrung verfügt und die in der Lage war, die ihr anvertrauten Aufgaben in dieser Regierung mit hervorragenden Ergebnissen zu bewältigen. Ich bitte alle Fitto viel Glück zu wünschen, da er eine äußerst schwierige und gleichzeitig aufregende Aufgabe vor sich hat. ", so Meloni. Noch unklar ist, wen Fitto in der Rolle als Europaminister ersetzen soll.

Posten von Gewicht

Premierministerin Meloni beansprucht für Fitto einen Posten von Gewicht, unter anderem das Wirtschaftsressort, das in der vergangenen Legislaturperiode vom ehemaligen italienischen Premierminister Paolo Gentiloni besetzt wurde, wie italienische Medien übereinstimmend berichteten. Meloni fordert für Fitto auch das Amt des Vizepräsidenten der EU-Kommission.

Angeblich hat Meloni bezüglich Fitto aus Brüssel ermutigende Signale erhalten. EU-Kommissionschefin von der Leyen sei bereit, seine Kandidatur aktiv zu unterstützen, hieß es in Rom.