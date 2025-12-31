New Yorks Bürgermeister wird in alter U-Bahn-Station vereidigt

In New York tritt der neue Bürgermeister und Trump-Widersacher Zohran Mamdani am Donnerstag sein Amt an.

Kurz nach Mitternacht (Ortszeit; 06.00 Uhr MEZ) wird der linksgerichtete Demokrat und gläubige Muslim in einer stillgelegten U-Bahn-Station unter dem Rathaus vereidigt. Der 34-Jährige will damit nach Angaben seines Büros seine Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung demonstrieren.

Die große und öffentliche Amtseinführung findet mittags vor dem Rathaus statt, geleitet vom linken Senator Bernie Sanders. Zehntausende Menschen werden erwartet.

Mamdani ist ein bekennender Sozialist. Er will das Leben in der extrem teuren 8,5-Millionen-Metropole erschwinglicher machen. So sollen die Mieten für mehr als eine Million Wohnungen eingefroren werden. Den rechtspopulistischen US-Präsidenten Donald Trump bezeichnet Mamdani als "Faschisten". Mit 34 Jahren ist Mamdani einer der jüngsten Bürgermeister New Yorks. Begeistert sind die New Yorker auch von Mamdanis Frau Rama Duwaji, einer in Syrien geborenen Künstlerin.