Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Orban & Trump
© getty

Besuch in Washington

Orban bei Trump: Mit klarer Mission

06.11.25, 21:45
Teilen

Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orbán trifft am Freitag US-Präsident Donald Trump in Washington.

Orbán hatte im Vorfeld angekündigt, über die kürzlich erfolgte Sanktionierung der russischen Erdölkonzerne Lukoil und Rosneft durch die USA sprechen zu wollen. Diese hält Orbán, der mit Trump wie mit Moskau eng verbündet ist, für einen Fehler. Ungarns Zugang zu russischen Energiequellen müsse weiter gewährleistet sei, sagte der Premier.

Mit der jetzigen Reise soll nach Worten von Orbán "ein neues Kapitel in den ungarisch-amerikanischen Beziehungen" eröffnet werden. Dabei solle eine neue "strategische Partnerschaft" mit den USA geschaffen werden, in den Bereichen Energie, Investitionen, Verteidigung und Fragen hinsichtlich der Weltordnung nach einem möglichen Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden