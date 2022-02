Putin droht der ganzen Welt

Putin forderte im Fernsehen die Ukrainer auf, ihre Waffen niederzulegen.

Moskau. Im Morgengrauen wird die Kriegserklärung an die Ukraine im Staats-TV übertragen. Der russische Präsident Wladimir Putin (69) befiehlt seinem Militär den Einmarsch in die Ukraine. Mit eisigem Blick direkt in die Kamera droht er.

Putin direkt an Ukrainer: „Ich fordere Sie auf, Ihre Waffen sofort niederzulegen und nach Hause zu gehen. Alle Soldaten der ukrainischen Armee, die dieser Aufforderung nachkommen, können das Kampfgebiet frei verlassen und zu ihren Familien zurückkehren.“



Seine Rechtfertigung: „Ich habe beschlossen, eine ­spezielle Militäroperation durchzuführen. Ziel ist der Schutz der Menschen, die in den letzten acht Jahren Schikanen und ­Völkermord ausgesetzt waren. Dafür werden wir uns für die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine einsetzen.“



Putins Drohung: „Niemand soll zweifeln, dass ein direkter Angriff auf unser Land zu einer Niederlage und schrecklichen Konsequenzen für jeden potenziellen Aggressor führen wird.“

Verantwortung: „Die Verantwortung für das Blutvergießen wird auf dem Gewissen des Regimes in der Ukraine lasten.“