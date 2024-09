Schockierendes Video: Hamas zeigte Geiseln vor Hinrichtung

Angehörige entsetzt: "Schockierendes Psychoterror-Video."

Die radikalislamische Hamas hat ein Video veröffentlicht, in dem eine Geisel gezeigt wird, die am Wochenende tot aufgefunden wurde. Das Forum der Familien der Geiseln und Vermissten, das sich für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln einsetzt, sprach am Dienstag von einem "schockierenden Psychoterror-Video". Die am Montag veröffentlichten Aufnahmen zeigen die 24-jährige Eden Yerushalmi, deren Leiche am Wochenende vom israelischen Militär geborgen worden war.

In dem zwei Minuten langen Video drängt Yerushalmi die israelische Regierung, die Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sicherzustellen. Sie ruft zudem die israelische Bevölkerung auf, entsprechende Forderungen mittels Protesten durchzusetzen.

???????????????? | BREAKING: The #Hamas has reportedly shared videos of 6 Israeli hostages before executing them. pic.twitter.com/AIfG4hxmVX — Breaking News (@PlanetReportHQ) September 3, 2024

Yerushalmi war eine der sechs Geiseln, deren Leichen in einem Tunnel im Gazastreifen gefunden worden waren. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden die sechs getötet, kurz bevor die Soldaten sie erreichen konnten. Regierungschef Benjamin Netanyahu zufolge wurden sie per Kopfschuss hingerichtet.

Zu den Hintergründen

Bei ihrem Großangriff auf zahlreiche Orte im Süden Israels hatten Hamas-Kämpfer am 7. Oktober nach israelischen Angaben 1.205 Menschen getötet und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Knapp elf Monate später befinden sich nach israelischen Angaben noch immer 97 Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen, 33 von ihnen sind demnach vermutlich tot.