Schon wieder ein Gesundheitscheck: Verschweigt Trump eine Krankheit?

US-Präsident Donald Trump hat sich vor Kurzem einer Magnetresonanztomografie (MRT) unterzogen. Der US-Präsident hatte sich vor gut zwei Wochen dem zweiten umfassenden Gesundheitscheck unterzogen - und heizt Gerüchte um eine Krankheit an.

"Ich habe ein MRT gemacht. Es war perfekt", sagte der 79-Jährige am Montag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One vor Journalisten. Mit einem MRT - auch Kernspintomografie genannt - lassen sich Erkrankungen wie Tumore und Schlaganfälle bis hin zu Entzündungen diagnostizieren.

Der Arzt habe ihm gesagt, sein Bericht sei "einer der besten Berichte, die sie je gesehen haben" für sein Alter, sagte Trump weiter. Der US-Präsident hatte sich vor gut zwei Wochen dem zweiten umfassenden Gesundheitscheck seit seinem Amtsantritt vor gut neun Monaten unterzogen - üblich ist eigentlich nur eine Untersuchung jährlich. Dies nährte Spekulationen, Trump verschweige eine Krankheit.

Arzt bescheinigte "ausgezeichnete" Gesundheit

Trumps Arzt Sean Barbabella bescheinigte ihm nach dem Check-up jedoch eine "ausgezeichnete" Gesundheit. Der 79-jährige Republikaner war im Jänner als ältester US-Präsident der Geschichte vereidigt worden. Im Juli teilte das Weiße Haus dann mit, er leide unter einer chronischen Venenschwäche. Es gebe jedoch "keine Hinweise auf eine tiefe Venenthrombose oder arterielle Erkrankungen", hieß es.

Auf Fotos und Videoaufnahmen waren wiederholt große blaue Flecken auf Trumps Händen zu sehen, die teils mit Schminke überdeckt wurden. Zudem waren seine Fußgelenke deutlich geschwollen. Im Wahlkampf hatte Trump seinen Amtsvorgänger Joe Biden von den Demokraten immer wieder als gebrechlich, senil und schläfrig bezeichnet und sich im Gegensatz dazu für topfit erklärt.