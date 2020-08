Tritt Boris Johnson als Briten-Premier zurück?

Aus Boris Johnsons Umfeld hieß es, der Premier wolle in etwa sechs Monaten zurücktreten, um sich voll und ganz vom Coronavirus zu erholen.

Britische Medien spekulieren über die Zukunft des britischen Premier Boris Johnson: Aus seinem Umfeld heißt es, er wolle sich in etwa sechs Monaten gänzlich zurückziehen und seine Ämter niederlegen, um sich von seiner Corona-Infektion zu erholen. Doch in der Downing Street weist man die Behauptungen als "totaler Unsinn" zurück.

Der britische Premier Boris Johnson war Anfang April schwer am Coronavirus erkrankt und musste sogar auf die Intensivstation verlegt werden. Nach drei Wochen in Behandlung kehrte er gleich wieder in die Politik zurück.