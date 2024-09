Schüsse auf Golfplatz - Trump war live vor Ort

Schüsse im Trump National Golf Club mit ehemaligem Präsidenten vor Ort

In der Nähe des Golfclubs von Donald Trump in West Palm Beach wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Der ehemalige Präsident war am Sonntag in seinem Club in Südflorida beim Golfen, als die Nachricht von den Schüssen bekannt wurde.

"Präsident Trump ist in Sicherheit, nachdem Schüsse in seiner Nähe gefallen sind“, sagte Steven Cheung, Kommunikationsdirektor der Trump-Kampagne, in einer Erklärung. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Details.

Die Schüsse fielen bloß zwei Monate nachdem Trump am 13. Juli bei einem Attentat auf einer Kundgebung in Butler, Pennsylvania, ins Ohr geschossen wurde.