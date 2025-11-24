Trump setzt nächste harte Maßnahme gegen Flüchtlinge

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat eine umfassende Überprüfung aller Flüchtlinge angeordnet, die während der Amtszeit seines Vorgängers Joe Biden ins Land kamen.

Dies geht aus einem internen Regierungsmemo hervor. Demnach betrifft die Anordnung rund 200.000 Flüchtlinge, die zwischen dem 20. Jänner 2021 und dem 20. Februar 2025 eingereist sind. Unterzeichnet wurde das Dokument vom Direktor der US-Einwanderungsbehörde USCIS, Joe Edlow.

Eine Stellungnahme der Behörde lag zunächst nicht vor. Trump hat ein hartes Vorgehen gegen Migration und Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung zu einem zentralen Teil seiner Regierungspolitik gemacht.