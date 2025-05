Trump tobt über Banken-Boss: "Narren" und "Dummkopf"

US-Präsident Donald Trump reibt sich erneut am Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, weil dieser den Leitzins wieder nicht gesenkt hat.

"Zuspät(kommer) Jerome Powell ist ein Dummkopf, der keine Ahnung hat. Abgesehen davon mag ich ihn sehr!", schrieb Trump am Donnerstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Der Präsident nannte den Notenbank-Chef einen "Narren".



Später legte Trump nach und erklärte, eine Zinssenkung wäre "wie Treibstoff für ein Düsenflugzeug" für die Wirtschaft. "Aber er will es nicht tun." China mache es, Großbritannien mache es, jeder mache es, alle außer Powell. Trump bilanzierte, Powell sei wahrscheinlich "nicht in mich verliebt".

Druck von Trump auf Powell nimmt zu

Trump hatte Powell erst vor wenigen Tagen erneut gedrängt, die Zinsen zu senken. Der Fed-Chef betonte am Mittwoch nach dem Zinsbeschluss, die Zwischenrufe aus dem Weißen Haus hätten keinen Einfluss auf die Arbeit der Zentralbank: "Wir sind in einer guten Position, um abzuwarten und haben es nicht eilig."

Die Fed will mehr Klarheit darüber, wie sich der von Trump angezettelte Zollkonflikt in den USA auswirkt. Die unabhängigen Währungshüter beließen den Leitzins in einer einstimmigen Entscheidung in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent.