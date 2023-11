UN-Sicherheitsrat für "humanitäre Pausen" im Gazastreifen

Der UNO-Sicherheitsrat hat eine völkerrechtlich bindende Resolution mit der Forderung nach "ausgedehnten humanitären Pausen" im Gazastreifen angenommen.

Nach langem Ringen einigte sich das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York auf den gemeinsamen Beschluss. De USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich.

Eine von Malta vorgelegte Resolution, die tagelange Feuerpausen urgiert, erhielt eine klare Mehrheit von zwölf Ja-Stimmen. Es gab keine Gegenstimme und drei Enthaltungen. Es ist die erste Resolution des UN-Sicherheitsrats zum Nahost-Konflikt seit dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober.