Van der Bellen meldet sich aus London

Für Österreich nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Krönung teil.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitagabend bei einem Empfang im Londoner Buckingham-Palast die Einladung an König Charles und dessen Ehefrau Camilla erneuert, nach Österreich zu kommen. Das sagte der Bundespräsident nach der Veranstaltung gegenüber österreichischen Journalisten. "Bei passender Gelegenheit, aber aus unserer Sicht möglichst bald würden wir sie gerne in Wien willkommen heißen." Van der Bellen vertritt Österreich am Samstag auch bei der Krönung.

Der damalige britische Thronfolger Charles und Camilla hatten sich 2017 zu einem offiziellen Besuch in Wien aufgehalten. Auf dem Programm stand unter anderem ein Acht-Augen-Gespräch mit Van der Bellen und dessen Frau Doris Schmidauer in der Hofburg, aber auch der Besuch eines Bio-Heurigen. Inhaltlich ging es vor allem um die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit.

Zum royalen Empfang hielt der Bundespräsident fest, dass dieser auch die Gelegenheit geboten habe, neben dem König selbst viele andere, vor allem europäische Staatschefs zu treffen. "Ich glaube, ich habe sicher 20, 25 Kollegen und Kolleginnen aus anderen Ländern in relativ kurzer Zeit sprechen können."

Zeichen der Wertschätzung

Van der Bellen, der sich als "überzeugter Republikaner" bezeichnete, nannte seine Teilnahme an der Krönung "ein Zeichen der Wertschätzung Charles gegenüber". Es sei auch ein Zeichen gegenüber dem Vereinigten Königreich, dass das Land trotz des aus seiner Sicht "Fehlers" der Brexit-Entscheidung zur europäischen Familie gehöre, so der Bundespräsident.

Die Krönung wird im Vereinigten Königreich über ein verlängertes Wochenende gefeiert: Neben der offiziellen Zeremonie am Samstag sind für den Sonntag vielerorts Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant. Am Sonntagabend findet auf Schloss Windsor ein "Krönungskonzert" statt, bei dem unter anderen Take That, Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli auftreten werden. Der Montag ist für die Briten ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag - "in Anerkennung des historischen Anlasses", wie die Regierung in London im November bekannt gab.