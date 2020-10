Video: Hier tanzt Trump zu YMCA

Skurriler Wahlkampf-Auftritt: US-Präsident Trump tanzt nach Wahlkampf Veranstaltung zu "YMCA" von den „Village People“.

Florida. Der Village People-Hit aus dem Jahr 1978 ertönt gewöhnlich nach jedem Wahlkampfauftritt des US-Präsident Donald Trump.

Bei seinem letzten Auftritt in Florida schwingt der 74-Jährige dazu sogar ein wenig mit der Hüfte. Das Video zeigt den etwas skurrilen Bühnen-Auftritt des US-Präsidenten:

Vor seinem Tänzchen rief Donald Trump gegenüber der jubelnden Menschenmenge: „Make America safe again“ und „Make America great again“.



Kurz darauf erklang Trumps Wahlkampf-Hymne "YMCA" von den „Village People“, zu der der US-Präsident dann, mit sichtlicher Freude, das Tanzbein schwang.

Trum fühlt sich "wie ein Superman"

Es war Trumps zweite Wahlkampfkundgebung seit dem Bekanntwerden seiner COVID-19-Infektion. "Ich fühle euren Schmerz", so der US-Präsident in seiner Kundgebung am Dienstag gegenüber allen von Codiv-19 betroffenen Menschen.



Trump behauptete außerdem, gegen das Corona-Virus "immun" zu sein. Laut eigener Aussage fühle sich der 74-Jährige nun "wie ein Superman".