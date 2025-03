"We will survive" - Kanada reagiert mit epischem Disstrack gegen Trump

Trump äußerte in den vergangenen Wochen mehrmals, dass Kanada zu den USA gehören solle und schloss eine Annexion nicht aus. Jetzt geht ein Song aus Kanada viral, der Trump ordentlich trotzt. Der Text ist episch.

"We will survive" - eine neue Version vom Original "I will survive" von Gloria Gaynor geht gerade auf TikTok, YouTube und Co. viral. Darin trotzt Kanada den Annexions-Fantasien von Donald Trump, der das Land am liebsten als 51. Mitglied der Vereinigten Staaten aufnehmen würde.

Es ist ein epischer Text. Einige Auszüge davon:

"You really need our resources, far more than we need you!", übersetzt: "Ihr braucht unsere Ressourcen viel mehr als wir Euch brauchen!", in Anspielung auf das Interesse Trumps, weshalb er überhaupt ein Auge auf Kanada (und Grönland) geworfen hat. Die zwei Länder sind reich an natürlichen Ressourcen wie Erdöl, Aluminium, Stahl und Co.

Damit singt die weibliche, kräftige Stimme weiter: "But you can't live without our oil, aluminium and steel" und fährt fort: "And so you know, you're not so great", also „Und damit Ihr es wisst, Ihr seid nicht so toll", ein direktes Kontra zu Trumps Polit- und Wahlkampfmotto "Make America Great Again".

Dann geht es geht weiter mit dem weltbekannten Satz im Lied: "Now just go, walk out the door!" ...

Die Kommentare fallen bisher überwiegend positiv aus, 2 Wochen ist der Track alt. Ein User schreibt auf YouTube: "As an American I have to say I love this! Trump is great at dividing Americans, but he certainly inspires national pride in Canadians!", übersetzt: „Als Amerikaner muss ich sagen, dass ich das liebe! Trump ist großartig darin, die Amerikaner zu spalten, aber er weckt sicherlich den Nationalstolz der Kanadier!“.

Ein anderer Nutzer kommentierte scherzhaft: "Actually, we in Washington, Oregon and California would like to talk about becoming Canadian provinces." Also: "Eigentlich würden wir in Washington, Oregon und Kalifornien gerne darüber reden, kanadische Provinzen zu werden."

Klar ist: Der Song bringt nicht nur viral Schwung in die politische Debatte über die Unabhängigkeit Kanadas. Es lohnt sich, genau hinzuhören!