Zwei Österreicher aus iranischer Haft befreit

Zwei österreichische Staatsbürger sind nach langen diplomatischen Bemühungen aus iranischer Haft befreit worden.

Zwei österreichische Staatsbürger sind nach jahrelanger iranischer Haft freigelassen worden. Wie Bundeskanzleramt und Außenministerium am Freitag mitteilten, sind Kamran Ghaderi und Massud Mossaheb nach Jahren der Gefangenschaft nun auf dem Rückweg nach Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem "riesengroßen diplomatischen Erfolg". Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) schrieb in einer Aussendung: "Das ist ein sehr bewegender Tag für uns alle." Details folgen in Kürze.