Weniger CO2: DIESER neue Öltanker fährt mit Methanol

Die japanische Reederei NYK Group kündigt ein Tankschiff an, das künftig mit Methanol betrieben werden kann. Der Treibstoff soll den Ausstoß klimaschädlicher Gase im Vergleich zu herkömmlichem Schweröl deutlich verringern.

Damit will das Unternehmen einen Beitrag leisten, den weltweiten Rohöltransport umweltfreundlicher zu gestalten.

Methanol als alternativer Treibstoff für Tanker

Das Schiff, das NYK (Nippon Yusen Kaisha) am 4. April per Mitteilung angekündigt hat, ist ein sogenannter VLCC – das Kürzel steht für „Very Large Crude Carrier“, also ein besonders großer Öltanker. Das Schiff soll eine Länge von rund 339,5 Metern haben und bis zu 310.000 Tonnen transportieren können.

Ausgestattet wird der Tanker mit einem neu entwickelten Dual-Fuel-Motor. Dieser kann sowohl herkömmliches Schweröl als auch Methanol als Treibstoff nutzen. Ein weiterer technischer Bestandteil des Tankers ist ein groß dimensionierter Wellengenerator, der Strom an Bord liefert.

Emissionsreduzierung durch Methanol

Laut NYK wird der neue Tanker im Vergleich zu herkömmlich betriebenen Schiffen rund 15 Prozent weniger Schadstoffe verursachen, wenn er mit Methanol fährt. Die Umweltbilanz soll sich sogar noch weiter verbessern, wenn anstelle von konventionellem Methanol sogenanntes Bio-Methanol oder synthetisches Methanol zum Einsatz kommt.

Bio-Methanol wird aus pflanzlichen oder biologischen Stoffen gewonnen, während synthetisches Methanol aus Wasserstoff und Kohlendioxid (CO2) erzeugt wird. Diese Varianten gelten als besonders emissionsarm – je nach Herkunft und Produktionsweise können sie nahezu klimaneutral sein.

Fertigstellung geplant für 2028

Das neue Tankschiff ist ein gemeinsames Vorhaben mehrerer japanischer Unternehmen. Neben NYK sind auch Idemitsu Tanker, IINO Kaiun Kaisha sowie Nippon Shipyard an der Entwicklung beteiligt. Die Fertigstellung des Schiffs ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Mit dem Bau dieses Tankers verfolgt NYK ein langfristiges Ziel: Bis zum Jahr 2050 möchte das Unternehmen seinen gesamten Betrieb klimafreundlich gestalten. Die CO2-Emissionen sollen bis dahin vollständig vermieden werden. Das gilt für die gesamte Flotte, die aus Transport-, Tank- und Frachtschiffen besteht.

Hintergrund zur Reederei NYK

NYK ist eines der traditionsreichsten Schifffahrtsunternehmen Japans. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1885 und gehört heute zu den größten Akteuren im weltweiten Schiffsverkehr. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Tokio (Japan). NYK betreibt eine Vielzahl an Schiffen, darunter Containerschiffe, Autotransporter, Kreuzfahrtschiffe sowie Tanker für Öl und Flüssiggas.