WHO: Dutzende Tote bei Angriff auf Krankenhaus im Sudan

Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Ost-Darfur im Sudan hat es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Dutzende Todesopfer gegeben.

Wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstagabend in einem Posting auf der Plattform X schrieb, kamen mindestens 64 Personen ums Leben, darunter Kinder, Patienten und medizinisches Personal. Knapp 90 Personen seien zudem verletzt worden.

Dem Posting zufolge fand der Angriff auf das Lehrkrankenhaus in Ad-Du'ain bereits am Freitag statt. Das Krankenhaus ist demnach seither außer Betrieb.

Im Zuge der seit 2023 andauernden Kämpfe im Sudan sind laut Ghebreyesus bei 213 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen bereits über 2.000 Menschen gestorben.