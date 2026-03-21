Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
WHO

90 Verletzte

WHO: Dutzende Tote bei Angriff auf Krankenhaus im Sudan

21.03.26, 23:52
Teilen

Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Ost-Darfur im Sudan hat es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Dutzende Todesopfer gegeben.

Wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstagabend in einem Posting auf der Plattform X schrieb, kamen mindestens 64 Personen ums Leben, darunter Kinder, Patienten und medizinisches Personal. Knapp 90 Personen seien zudem verletzt worden.

Dem Posting zufolge fand der Angriff auf das Lehrkrankenhaus in Ad-Du'ain bereits am Freitag statt. Das Krankenhaus ist demnach seither außer Betrieb.

Im Zuge der seit 2023 andauernden Kämpfe im Sudan sind laut Ghebreyesus bei 213 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen bereits über 2.000 Menschen gestorben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen