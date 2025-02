WHO startet Test für Ebola-Impfstoff in Uganda

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte die Wichtigkeit dieser Maßnahme für die Pandemievorsorge und den Schutz von Menschenleben.

Am vergangenen Donnerstag bestätigte das Gesundheitsministerium Ugandas einen neuen Ausbruch des Ebola-Fiebers. Ein 32-jähriger Krankenpfleger war am Vortag verstorben, nachdem er fünf Tage in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Kampala behandelt worden war. Bislang ist unklar, wo sich der Mann mit dem Virus angesteckt hat.

With @WHO's support, @MinofHealthUG has started a vaccine trial against #Ebola Sudan virus today. The trial will enroll contacts of people with the disease, and contacts of the contacts.



This vaccination trial was initiated with record speed, only three days since the outbreak… pic.twitter.com/2jVP0fWUBz