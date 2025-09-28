Wieder Dänen-Alarm: Nächste Drohnen über Militärbasis

An mehreren Militärstandorten in Dänemark sind in der Nacht Drohnen gesichtet worden.
Die dänischen Streitkräfte teilten am Sonntagmittag mit, dass in der Nacht erneut mehrere Drohnen an Militärbasen aufgetaucht seien. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.
- Bundesheer stolz auf 122 neue Offiziere
- Luftalarm in der NATO: Militärs prüfen Verteidigungseinsatz
- Selenskyj: Russland schickte 92 Drohnen Richtung Polen
Polizei bestätigt Meldungen
Die dänische Polizei erklärte der Nachrichtenagentur „Ritzau“, dass in der Nacht mehrere Hinweise zu Drohnensichtungen eingegangen seien.
Keine Auswirkungen auf Flugverkehr
Nach Polizeiangaben führte jedoch keine der Meldungen zur Sperrung des Luftraums über dänischen Flughäfen.