Wieder Dänen-Alarm: Nächste Drohnen über Militärbasis

An mehreren Militärstandorten in Dänemark sind in der Nacht Drohnen gesichtet worden.

Die dänischen Streitkräfte teilten am Sonntagmittag mit, dass in der Nacht erneut mehrere Drohnen an Militärbasen aufgetaucht seien. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.

Polizei bestätigt Meldungen

Die dänische Polizei erklärte der Nachrichtenagentur „Ritzau“, dass in der Nacht mehrere Hinweise zu Drohnensichtungen eingegangen seien.

Keine Auswirkungen auf Flugverkehr

Nach Polizeiangaben führte jedoch keine der Meldungen zur Sperrung des Luftraums über dänischen Flughäfen.