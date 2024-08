Wikingerschatz: Student macht spektakulären Fund

Ein Archäologiestudent hat mit einem Metalldetektor einen Wikingerschatz im Westen Dänemarks entdeckt.

Wie das Moesgaard-Museum am Montag in Aarhus bekannt gab, fand der 22-jährige Gustav Bruunsgaard sieben seltene Silberarmbänder aus der Wikingerzeit. "Es ist das erste Mal, dass wir einen Schatz dieser Art so nahe bei Aarhus gefunden haben, das ist sowohl außergewöhnlich als auch sehr interessant", sagte Museumshistoriker Kasper Andersen.

Die aus dem 9. Jahrhundert stammenden Schmuckstücke wurden auch als Tauschmittel verwendet, wobei jeder Schmuck nach einer festen Gewichtsnorm hergestellt wurde. "Dadurch können wir besser verstehen, wie die Wikinger aus diesem Teil Skandinaviens in einer globalen Welt von Westasien bis zum Nordatlantik operierten", sagte Andersen.

Sieben seltene Silberarmbänder aus der Wikingerzeit entdeckt © Poul Madsen/Moesgaard Museum ×

Eines der Armbänder, eine Spirale, sei ein Stück, das sich an russischen oder ukrainischen Vorbildern orientiere, während ähnliche Stücke in Irland gefunden worden seien, erklärte Andersen.

Bruunsgaard hatte die Entdeckung im Frühjahr gemacht. Der 22-Jährige fand zunächst ein erstes Armband an einer Stelle nördlich von Aarhus, der zweitgrößten Stadt des Landes, bevor er einige Tage später dorthin zurückkehrte und sechs weitere Armbänder entdeckte. Sie sind nun alle im Museum zu sehen.