Wilde Spekulationen: Was macht der WM-Pokal bei Trump?

Donald Trump ist zwar erst seit wenigen Wochen im Amt, sorgte mit seinen Ideen und Plänen aber bereits mehrfach weltweit für Aufregung. In den sozialen Medien wird derzeit aber nicht nur über Trumps irren Gaza-Plan diskutiert, sondern auch, warum der US-Präsident einen WM-Pokal im Oval Office stehen hat.

I find it interesting that President Trump has the World Cup trophy next to the Lincoln coin. I wonder what the significace is of that placement. pic.twitter.com/Wf5B0DmYQn

Trumps Nähe zur FIFA und besonders zu FIFA-Präsident Gianni Infantino ist kein Geheimnis, die beiden Männer sollen sogar befreundet sein. Wie der WM-Pokal ins Weiße Haus kam, ist aber dennoch unklar. Die FIFA bestätigte nun der „New York Times“, dass es sich nicht um das Original, sondern nur um eine Replika handelt.

Interesting. Was wondering why the hell Trump has a replica World Cup behind him .. a possible answer “it's not insane to think Trump might pressure FIFA to let the US go it alone and host the whole tournament - which would be a major financial blow to both Canada and Mexico” https://t.co/Zqvvnl0Uyz