ZDF färbt AKW-Wasserdampf dünkler

Der deutsche öffentlich rechtliche Sender steht wegen einem Beitrag über Atomkraft in der Kritik. Wurde mit Bildbearbeitung nachgeholfen, um die Situation umweltschädlicher erscheinen zu lassen?

Eigentlich kommt kein schwarzer Rauch aus AKW-Kühltürmen, sondern heller Wasserdampf. In einem aktuellen Beitrag „Blackout ohne Atomkraft" des ZDF hängen allerdings dunkle, bedrohlich aussehende Wolken über einem Atommeiler. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits im Februar hatte das ZDF den Wasserdampf per Bildbearbeitung abgedunkelt. Damals verwies der Sender auf eine so genannte „Abdunkelungsebene“, die gewählt worden sei, um die Schrift lesbarer zu machen. Diese sei allerdings falsch positioniert worden.

Wieder Kritik in sozialen Medien

In sozialen Medien erheben zahlreiche Zuschauer den Vorwurf, der Sender wolle Atomkraft umweltschädlicher erscheinen lassen: „Und täglich grüßt das Murmeltier: Nein, liebes ZDF, aus Kernkraftwerken kommt immer noch kein schwarzer Rauch“, kommentiert ein Nutzer. Andere sprechen gar von „manipulativem Framing“. Das ZDF antwortete auf eine Anfrage der "BILD": „Bei dem angesprochenen Bild handelt es sich erkennbar um eine Fotomontage, wie sie bei Thumbnails, mit denen Sendungen auf YouTube und anderen Plattformen beworben werden, üblich ist. Die angesprochene ZDFheute live-Sendung beschäftigte sich mit der Frage, ob ohne Strom aus Gas und Atomkraft ein Blackout droht. Der markierte Begriff Blackout stand im Kontext dieses Livestreams für die Sorge um Netzstabilität und Stromversorgung bei Dunkelflaute – verbunden mit der Frage, ob uns Atomstrom davor bewahren kann.“ Mittlerweile hat das ZDF das Vorschaubild des Beitrags allerdings geändert.

Ich konnte es zuerst nicht glauben, aber es stimmt.@ZDFheute hat das Foto eines AKW seinem Narrativ entsprechend in einem Facebook-Post fotogeshopt, um den weißen Wasserdampf zu dunklem Rauch zu verqueren.

Das muss der Qualitätsjournalismus der ÖR sein, von dem immer alle reden. pic.twitter.com/TBOLYUsPqq — Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) February 5, 2022

Atomkraft-Debatte in Deutschland

Angesichts der Gas-Krise ist in Deutschland die Debatte entbrannt, ob die Laufzeiten der drei in in Deutschland noch laufenden Atomkraftwerke verlängert werden sollten, um mögliche Stromengpässe im Winter zu überbrücken. Vor allem die in der Ampel mitregierenden Grünen tun sich aber schwer mit dem Thema. Sie hatten im Programm zur Bundestagswahl 2021 versprochen: "Wir werden den Atomausstieg in Deutschland vollenden."

Nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 hatte der Deutsche Bundestag den Atomausstieg bis 2022 beschlossen. SPD und Grüne - damals in der Opposition - unterstützten den Kurs der damaligen schwarz-gelben Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).