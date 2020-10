Zum Nationalfeiertag war der 828 Meter hohe Wolkenkratzer Burj Khalifa ganz in Rot-Weiß-Rot gehüllt.

Dubai. Das höchste Gebäude der Welt, der 828 Meter hohe Wolkenkratzer Burj Khalifa (Burdsch Chalifa) in Dubai in den Vereinigen Arabischen Emiraten, ist am Nationalfeiertag in Rot-Weiß-Rot samt Bundesadler erstrahlt. "Wir wünschen ihnen Frieden und Wachstum", wurde den Österreichern auf dem Twitter-Account des gigantischen Gebäudes zum 26. Oktober gratuliert.