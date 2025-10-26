Zwei Männer nach Louvre-Coup festgenommen

Nach dem Juwelenraub im Pariser Louvre sind zwei Verdächtige festgenommen worden.

Einer der beiden Männer sei am Samstagabend gegen 20 Uhr am Hauptstadtflughafen Charles de Gaulle in Gewahrsam genommen worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Paris Medienberichte. Der zweite Verdächtige sei später am Abend im Pariser Vorort Seine-Saint-Denis verhaftet worden.

Dem Blatt zufolge handelt es sich um zwei Männer in den Dreißigern, die der Polizei bekannt seien. Einer der beiden sei festgenommen worden, als er das Land in Richtung Algerien verlassen wollte.

© EPA

Am vergangenen Sonntag hatten Diebe acht wertvolle Stücke im Schätzwert von 102 Millionen Dollar aus der Sammlung des Louvre gestohlen. Der Raub hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt, da die Täter während der Öffnungszeiten mit einem Kran in das obere Stockwerk gelangten und anschließend mit Motorrädern flohen. Der Vorfall hatte in Frankreich eine Debatte über Sicherheitslücken ausgelöst und war teils als nationale Demütigung empfunden worden.