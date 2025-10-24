Louvre-Überfall: Video zeigt erstmals Flucht

Ein Video zeigt die Louvre-Diebe mit der Millionenbeute als sie über den Bau-Lift den Louvre verlassen und flüchten.

Paris. Nach wie vor fehlt jede Spur von den Einbrechern, die am 19. Oktober in den Pariser Louvre einstiegen und innerhalb weniger Minuten acht mit Diamanten und Edelsteinen besetzte Schmuckstücke aus der Galerie d’Apollon stahlen. Bei der Diebesbeute handelt es sich um Teile der französischen Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro. Nun sorgt ein neu aufgetauchtes Video für großes Aufsehen: Es zeigt erstmals, wie zwei der Einbrecher mit ihrer Millionenbeute über einen Bau-Lift aus dem Museum fliehen – eine Szene wie aus einem Hollywoodfilm.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatten die Täter zunächst Mühe, die Vitrinen zu öffnen. Mit ihren Trennschleifern gelang es den Tätern zunächst nicht, die Vitrine voll Kronjuwelen zu öffnen. Schließlich gelang es den Kriminellen mit Werkzeug, kleine Öffnungen in die Vitrinen zu brechen, um mit der Hand Schmuckstücke herauszuziehen.

Die Alarmanlage funktionierte einwandfrei. Zwei Bedienstete des Museums versuchten, die Einbrecher zu verjagen, ehe diese die Vitrinen aufbrechen konnten. Wohl aus Angst, dass die Einbrecher bewaffnet sind, zogen die Mitarbeiter sich aber zurück. Nach wenigen Minuten flohen die Täter durch das Fenster, durch das sie eingedrungen waren.

Der benutzte Lastenaufzug stammte von einer deutschen Firma aus Werne, die das Gerät einst an ein französisches Mietunternehmen verkauft hatte. Nach Bekanntwerden der Tat sorgte der Hersteller mit einer augenzwinkernden Werbeanzeige für Schlagzeilen.

Louvre-Direktorin Laurence des Cars sprach von einem "schrecklichen Fehler", räumte Sicherheitslücken ein und bot ihren Rücktritt an. Künftig soll das Museum besser überwacht und stärker geschützt werden.

Die Täter sind nach wie vor auf Flucht.