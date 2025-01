Zwei Skifahrer bei Lawinenunglück in Frankreich ums Leben gekommen

Bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen sind zwei Skifahrer aus Estland ums Leben gekommen.

Wie Rettungskräfte mitteilten, wurden die beiden am Sonntag verschüttet, als sie in Val d'Isère abseits der Pisten unterwegs waren. Vier Männer, die zu ihrer Gruppe gehörten, konnten sich demnach selbst oder mit Hilfe der Bergretter aus den Schneemassen befreien.

Die beiden Todesopfer wurden den Angaben zufolge erst nach 40 und 50 Minuten von Suchhunden gefunden. Nach starken Schneefällen galt in mehreren Skigebieten in Frankreich am Sonntag eine "hohe" Lawinengefahr der zweithöchsten Kategorie vier auf der fünfstufigen Skala. Auf ausgewiesenen Pisten sind Lawinen selten.