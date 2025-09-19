Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Marine One
© Getty

Hubschrauber-Panne

Zwischenfall in der Luft: Trump musste notlanden

19.09.25, 10:53
Teilen

Bei Trumps Hubschrauber kam es zu einem Hydraulikproblem.

Bei der Abreise von US-Präsident Donald Trump von seinem Staatsbesuch in Großbritannien hat es einen Zwischenfall gegeben, der Trump zum Umsteigen gezwungen hat. Der Hubschrauber des Präsidenten, "Marine One", musste am Donnerstagabend auf dem Weg zum Flughafen Stansted wegen eines "kleineren Hydraulikproblems" vorzeitig auf einem kleineren Flugplatz landen, wie Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte.

Trump und First Lady Melania seien dann in einen Begleithelikopter umgestiegen. Die Entscheidung sei aus reiner Vorsicht getroffen worden, der US-Präsident sei sicher umgestiegen, sagte Leavitt der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die BBC berichtete, der US-Tross habe Stansted, wo der Regierungsflieger "Air Force One" zum Abflug in die Vereinigten Staaten wartete, mit gut 20 Minuten Verspätung erreicht.

"Marine One" war am Landsitz des britischen Premierministers Keir Starmer gestartet, wo Trump und der Premier zum Abschluss des Staatsbesuchs eine Pressekonferenz gegeben hatten. Trump war am Dienstag im Vereinigten Königreich angekommen und am Mittwoch von König Charles III. empfangen worden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden