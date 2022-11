Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten

Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten finden alle vier Jahre statt. Dabei handelt es sich um ein indirektes Wahlverfahren, bei dem die Bürger der Vereinigten Staaten ihren nächsten Präsidenten und Vizepräsidenten wählen.

Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind ein langwieriger und komplizierter Prozess, der mit der Nominierung von zwei Kandidaten durch ihre jeweiligen Parteien beginnt. Diese Kandidaten treten dann gegeneinander an, um Präsident zu werden.

Das Wahlmännerkollegium (Electoral College) ist eine Gruppe von Personen, die im Namen ihrer Staaten (Bundesstaaten) den Präsidenten und den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten wählen.

Laut Verfassung finden die Präsidentschaftswahlen in den USA alle vier Jahre an einem Dienstag nach dem 1. November statt, also immer zwischen dem 2. und 8. November.

Die Wahlen für ein Drittel des US-Senats und des Repräsentantenhauses finden ebenfalls zu diesem Zeitpunkt statt, aber auch die Wahlen auf Bundes-, Bezirks- und Kommunalebene werden oft zur gleichen Zeit abgehalten. Auch regionale Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können an diesem Tag stattfinden (und sind in der Regel Teil eines umfassenden Wahlgangs).

Die letzten Präsidentschaftswahlen fanden am 3. November 2020 statt. Seitdem ist Joe Biden amtierender Präsident in den USA.