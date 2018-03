Lauda startet in Wien mit fünf Fliegern

Wien. Großer Medienandrang Freitagvormittag bei der Pressekonferenz von Niki Lauda zum Start seiner Airline Laudamotion. „Nach den falschen Gerüchten der letzten Wochen erkläre ich jetzt mal, wie es wirklich wird“, so Lauda. Rückblick: In der Nacht von 22. auf den 23. Jänner hatte Lauda den Zuschlag für die insolvente NIKI bekommen („für 47 Mio. Euro, aus meiner eigenen Tasche“). Abgeschlossen war das Insolvenzverfahren in Wien am 28. Februar: „Erst danach durften wir loslegen.“

"Expansion der Airline wird in Wien erfolgen"

Ganz wenig Zeit also bis zum Starttermin 25. März. Die Fakten zu Laudas Airline:

Die Flotte besteht zunächst aus 14 bis 15 Maschinen. „Das sind Air-Berlin-Jets, die seit Mitte Dezember herumstehen. Die müssen wir sukzessive technisch auf den letzten Stand bringen.“ Fürs Um­lackieren (drei Wochen pro Jet) sei keine Zeit, daher werde vorerst nur der Laudamotion-Schriftzug drauf gepickt.

Start von Laudamotion ist ab Deutschland und der Schweiz am 25. März, „zunächst mit sechs Fliegern“. Bis Juni soll die Laudamotion-Flotte auf 21 Flieger wachsen.

In Österreich startet der Flugbetrieb am 1. Juni, mit zunächst fünf Jets in Wien.

Aber, so stellt Lauda klar: „Laudamotion muss nach Wien zurück.“ Jede Expansion werde in Wien erfolgen.

Kolportierte Personalengpässe weist Lauda zurück. Laudamotion habe 641 Mitarbeiter, darunter 168 Piloten, 348 Flugbegleiter. Das reiche für 21 Maschinen. „Flugbegleiter brauchen wir noch 55, da ­machen wir ein Casting – mit mir in der Rolle der Heidi Klum.“

Do&Co-Essen auf Flügen ab Wien von Beginn an

Mit Gerüchten über die Bezahlung seiner Flugbegleiter (angeblich nur 940 Euro) räumte Lauda auf: Der Lohn liege bei knapp 1.500 Euro, „etwa wie bei der AUA“. Ein Kollektivvertrag soll „bis Sommer“ fertig sein.

Im Vertrieb kooperiert Lauda mit Condor. Und verhandelt auch mit den Lufthansa-Töchtern Eurowings und AUA.

Das Essen an Bord kommt zunächst von Condor. Bei den Flügen ab Wien catert aber Attila Dogudan. Später soll es Do&Co-Essen auch auf den anderen Laudamotion-Flügen geben.

Angela Sellner