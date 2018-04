Paukenschlag. Das Wiener Handelsgericht gab der Vermittlungszentrale Taxi 40100 in ihrer Klage gegen Uber am Montag recht. Wegen einer einstweiligen Verfügung stellt der Fahrdienstvermittler Uber seine Dienste in Wien vorübergehend ein.

"Der heutige Beschluss des Handelsgerichts Wien erlaubt es uns vorerst leider nicht, unsere Services uberX, UberBLACK und uberVAN weiter anzubieten. In den nächsten Tagen werden wir daher intensiv daran arbeiten, unsere Prozesse anzupassen, um die Bedingungen des Gerichts zu erfüllen. Wir gehen davon aus, dass uns dies in Kürze gelingen wird und wir innerhalb weniger Tage wieder zurück sein werden", heißt es in einem Statement von Uber.

Facebook-Seite von 40100 down

Das dürfte vor allem Fans des Fahrdienstes Uber sauer aufstoßen. Nachdem Uber seine Dienste jetzt erstmal ruhend stellen muss. 40100 dürfte einen Shitstorm geerntet haben. Anders ist es schwer zu erklären, warum das Unternehmen seine Facebook-Seite gelöscht hat.

Aufmerksame User bemerkten, dass die Seite nicht mehr abrufbar sei. Statt der 40100-Facebook-Seite kommt jetzt die Meldung: "Die von dir angeforderte Seite kann derzeit nicht angezeigt werden. Es kann sein, dass sie vorübergehend nicht verfügbar ist, der angeklickte Link fehlerhaft oder abgelaufen ist oder du keine Berechtigung zum Zugriff auf diese Seite hast."