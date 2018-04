FMA warnt vor vier Finanzdienstleistern

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt wieder einmal vor nicht konzessionierten Finanzdienstleistern, die derzeit in Österreich auf Kundenfang gehen. Über diese ist FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller (Bild) natürlich alles andere als erfreut.

Unerlaubte Wertpapier- und Bankgeschäfte

Die Anbieter SG Innovation Ltd (XMarkets.com), iforex24 Ltd, www.quaronigroup.com und www.holzmannfriedrich.com seien nicht berechtigt, konzessionspflichtige Wertpapier- und Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen, teilt die FMA auf ihrer Homepage mit.

Externer Link

www.fma.gv.at/