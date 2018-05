Netflix bestätigt Mega-Deal mit Obamas

Wie "Netflix" auf Twitter bestätigt, haben Barack und Michelle Obama einen mehrjährigen Vertrag mit dem Streamingdienst unterschrieben. Der Deal sei nun besiegelt worden. Wie es heißt, soll das ehemalige US-Präsidentenpaar fortan Filme und Serien für Netflix produzieren.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.