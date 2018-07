Wie an dieser Stelle angekündigt, startet der Prime Day 2018 am kommenden Montag und dauert dieses Mal gleich eineinhalb Tage. Konkret dürfen sich die über 100 Millionen Mitglieder von Amazons Abo-Dienst vom 16. Juli um 12:00 Uhr bis 17. Juli 2018 um Mitternacht auf weltweit über eine Million Angebote freuen. Einige Produkte gibt es bereits seit der offiziellen Ankündigung am 3. Juli zu günstigeren Preisen. Am Freitag hat Amazon nun weitere Deals verraten. Konkret handelt es sich dabei zunächst um drei hauseigene Hardware-Produkte.

Große Ersparnis bei E-Reader und Tablets

Bei den vorab angekündigten Deals handelt es sich um einen E-Reader und zwei Tablets. Konkret bekommen Abo-Kunden am Prime Day 2018 den Kindle Paperwhite für 70 statt für 120 Euro. Das Fire 7 Kids Edition verkauft Amazon während des 36 stündigen Angebotstages um 60 statt um 120 Euro. Und für das Fire HD 8 Kids Edition werden 80 statt 140 Euro fällig. Die jeweilige Ersparnis kann sich wirklich sehen lassen. Wer also mit einem dieser Geräte liebäugelt, kann ein echtes Schnäppchen machen.

Dabei wird es aber nicht bleiben. Am Sonn- oder Montag (kurz vor dem Start des Prime Day 2018) sollen dem Vernehmen nach von Amazon noch weitere Deals zu eigenen Geräten verraten werden. Da dürften dann auch Echo-Lautsprecher und Fire-TV-Produkte mit dabei sein. Zuletzt verkaufte der Online-Händler seine smarten Lautsprecher Anfang Mai zu günstigeren Preisen.

Dash-Buttons ab sofort billiger

Im Rahmen des Prime-Day-Countdowns haut der Online-Händler seit Freitag (13. Juli) seine Dash-Buttons für für 1,99 Euro (3 Euro Rabatt) raus. Nach der ersten Bestellung erhalten Kunden zudem einen weiteren Rabatt von 4,99 Euro.

