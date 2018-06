In exakt einer Woche hat das Warten für Fußball-Fans ein Ende: Am 14. Juni 2018 erfolgt der Anpfiff zur Fußball WM in Russland. Von dieser wird auch oe24.tv acht Live-Spiele übertragen (insgesamte Berichterstattung: rund 300 Stunden). Notiz am Rande: Laut der jüngst veröffentlichten FIFA 18 WM-Prognose wird Frankreich Weltmeister. Wie berichtet, nutzen viele Österreicher das sportliche Großereignis, um sich einen neuen Fernseher zu kaufen. Die besten Highend-TV-Geräte und einige Top-Aktionen von den heimischen Fachhändlern haben wir bereits vorgestellt. Hofer legt noch einmal nach und verkauft in seinem Online-Shop derzeit einen großen 4K/UHD-Fernseher zum Kampfpreis.

Ausstattung

Konkret handelt es sich dabei um den Medion Life X16506. Das Gerät verfügt über eine Bilddiagonale von 163,8 cm (65 Zoll) und ist mit einer LED-Backlight-Technologie ausgestattet. Neben der UHD-/4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln bietet der Fernseher auch einen hohen MPI (Motion Picture Index) von 1.200. Letzterer soll die Darstellungsqualität bei flüssiger Wiedergabe verbessern. Noch wichtiger ist jedoch die HDR-Unterstützung (High Dynamic Range). Diese Technologie bietet einen höheren Kontrastbereich sowie ein lebendigeres Bild mit klarer Durchzeichnung in Schatten und in hellen Bereichen. Bei Sportsendungen wie Fußball-Spielen ist das ein großer Vorteil. Zur weiteren Ausstattung zählen ein HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2), eine CI+ Schnittstelle, zwei USB-Slots, integrierte Stereo-Lautsprecher sowie drei HDMI-Anschlüsse mit HDCP-2.2-Entschlüsselung. Über die kostenlose Life Remote App lässt sich das TV-Gerät auch per Smartphone oder Tablet steuern.

Internetfähig

Der LAN-Anschluss oder das integrierte WLAN Modul machen den 4K-Fernseher zum internetfähigen Smart TV. Filme, Musik oder Fotos können so in Verbindung mit der AVS (Audio Video Sharing) Funktion im heimischen Netzwerk auf dem Fernseher abgespielt werden. Mit der Wireless Display Funktion lassen sich zudem Inhalte oder der gesamte Bildschirm vom Smartphone oder Tablet auf dem X16506 spiegeln. Ein Medienportal, die Netflix-App und ein Internetbrowser sind ebenfalls vorinstalliert.

Preis

Der Medion-Fernseher ist bis 17. Juni 2018 (bzw. solange der Vorrat reicht) für 799 Euro über den Hofer-Onlineshop bestellbar. Versandkosten fallen nicht an – die Zustellung erfolgt österreichweit kostenlos. Mit seinem günstigen Preis ist der Life X16506 vor allem für all jene interessant, die einen großen Fernseher mit zukunftssicherer Auflösung und HDR-Support suchen, dafür aber nicht allzu viel Geld ausgeben wollen. Auf teure Hightech-Features wie OLED und ein ultra-schlankes Gehäuse kann diese Zielgruppe locker verzichten.

